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Пенсию по старости в 2019 году, в связи с повышением пенсионного возраста, получили на 401,3 тыс. человек меньше (1,1%), что позволило государству сэкономить на выплатах.

Расчёты основаны на на среднем размере пенсии в России, который сейчас составляет порядка 15,5 тысяч рублей в месяц и периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По оценкам экономистов, в 2020 году эффект для бюджета может составить около 48 млрд рублей, считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

При этом в Счётной палате отметили, что уменьшение числа пенсионеров нельзя назвать сохранением бюджета, так как он формировался уже с учётом этого фактора. Сохранённые деньги могут быть направлены, в том числе, на индексацию выплат тем, кто уже вышел на пенсию, пишут «Известия».

Как сообщал NEWS.ru ранее, россияне, получающие пенсию через почту, в марте могут быть обеспечены ею досрочно. Заранее выплатят деньги тем пенсионерам, у кого дата выплаты приходится на восьмое и девятое число. Досрочное получение пенсии связано с тем, что Восьмое Марта в почтовых отделениях страны будет выходным днём.