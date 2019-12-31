https://static.news.ru/photo/8b04a8c0-2c62-11ea-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.

Соглашение о новом пути поставки топлива было подписано «Газпромом» и «Булгаргазом» 30 декабря 2019 года. Болгарская компания обещает снижение тарифов для потребителей, а также планирует договориться с российской стороной об удешевлении поставок.

Кроме того, Болгария заявила о готовности к транспортировке российского газа в Северную Македонию и Грецию, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «Газпром» и Белоруссия договорились о продлении контракта на год. Согласно документу, объёмы поставок топлива в республику и его транзита сохранятся на уровне 2019 года.