Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.
Соглашение о новом пути поставки топлива было подписано «Газпромом» и «Булгаргазом» 30 декабря 2019 года. Болгарская компания обещает снижение тарифов для потребителей, а также планирует договориться с российской стороной об удешевлении поставок.
Кроме того, Болгария заявила о готовности к транспортировке российского газа в Северную Македонию и Грецию,
Ранее NEWS.ru писал, что «Газпром» и Белоруссия договорились о продлении контракта на год. Согласно документу, объёмы поставок топлива в республику и его транзита сохранятся на уровне 2019 года.
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