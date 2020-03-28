https://static.news.ru/photo/65773dba-7114-11ea-9b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Россия и Саудовская Аравия продолжат нефтяную войну вопреки протестам стран ОПЕК, возмущённых падением цен, считают аналитики американского агентства Bloomberg.

Как считают в издании, ценовая война двух из трёх крупнейших экспортёров нефти ударит по всему рынку — как по союзникам, так и по противникам каждой из сторон. Многие производители, в том числе сланцевые нефтяные компании в США, потеряют клиентов.

Спор [двух стран] угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, — отмечено в сообщении.

NEWS.ru писал, мировые цены на углеводороды рухнули 9 марта. Кризис стал вторым по масштабу после обвала 1991 года, вызванного военной операцией США в Персидском заливе. Поводом для падения цен в 2020 году оказался провал переговоров о снижении добычи между Россией и Саудовской Аравией.

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, Россия не хотела ценовой войны и оказалась заложником ситуации на рынке нефти.