https://static.news.ru/photo/f00b331c-703f-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия «ни с кем не воюет», но сама стала заложником ценовой войны на рынке нефти, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Чиновник отметил, что руководство страны и нефтяных компаний руководствуется «исключительно экономическим и здравым смыслом» и не ведёт ценовую войну с другими экспортёрами.

Ситуация с коронавирусом ударила по всем, но мы не предпринимали и не будем предпринимать никаких действий для того, чтобы искусственно влиять на цену, — заявил Сорокин в интервью РБК.

Как писал NEWS.ru, министерство прогнозировало завершение сделки ОПЕК+, но не ждало обвала цены на нефть ниже $30 за баррель. По расчётам Минэнерго, коронавирус COVID-19 удешевил нефть на $25.