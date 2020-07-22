Бизнес ФРГ работает над мерами в отношении США из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/83a2f918-cbb0-11ea-a463-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США из-за их намерения ужесточить санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2» и разрабатывает предложения по этому вопросу, заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс.

Как пояснил Хармс, ответные действия бизнеса могут варьироваться от дипломатических заявлений и компенсаций для немецких фирм до защитных санкций. Он отметил, что американское правительство может заморозить счета причастных к строительству газопровода компании и запретить их руководству въезд в США, передаёт ТАСС.

До сих пор мы постоянно предостерегали от жёстких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе. Мы активно работаем над конкретными предложениями, — сказал глава OAOEV и интервью медиагруппе Funke.

Хармс подчеркнул, что бизнес ФРГ считает газопровод крайне важным, так как «он будет способствовать обеспечению поставок газа, поддержанию низких цен и поможет в защите климата», и технически его дальнейшее строительство не должно представлять проблему, но остаётся открытым вопрос, как в этой ситуации себя поведут, например, страховые компании. Также он назвал санкции США опасным прецедентом и заявил, что ЕС должен противодействовать им.

Необходимо избежать того, чтобы другие государства пришли к подобным идеям, — предостерёг Хармс.

Отвечая на вопрос, можно ли из-за действий США считать строительство газопровода «мёртвым» проектом, представитель OAOEV сказал, что настолько далеко дело ещё не зашло, но посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров.

Такие действия мы считаем чуждыми партнёрам, — резюмировал он.

Палата представителей США 21 июля единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Конгрессмены одобрили соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Санкции также затронут компании, занимающиеся прокладкой труб, страховщиков, а также предприятия, предоставившие помещения для технической модернизации судов.

Как писал NEWS.ru ранее, европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.