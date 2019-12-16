https://static.news.ru/photo/5c97bb98-2033-11ea-8f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абоненты «Билайн» начали получать сообщения о повышении тарифов с 16 января, сообщают в соцсетях. «Вымпелком» вынужден повысить стоимость архивных тарифов в связи с затратами на реализацию требований законов и развитие инфраструктуры.

В соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлиял целый ряд факторов, среди которых затраты на «закон Яровой», планируемые расходы на реализацию закона об устойчивом функционировании российского сегмента сети Интернет и так далее, мы вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году, — заявили в пресс-службе «Вымпелкома» РИА Новости.

По словам представителей компании, приведённые факторы не позволяют компенсировать затраты на развитие инфраструктуры, обусловленные растущими клиентскими потребностями.

Несмотря на инфляционные процессы, потребление в телекоме растёт сильнее, и цены на единицы услуг связи ежегодно снижаются, добавили в пресс-службе.

В компаниях МТС, «МегаФон» и Tele2 заявили, что информации о повышении тарифов пока не поступало.

Операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на услуги в связи с затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, сообщило агентство Content Review. По прогнозу аналитиков, услуги мобильной связи в РФ могут подорожать на 17–18% в новом году. При этом важно отметить, что тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее, по данным исследований.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС признала недостоверной рекламу «Билайн», которую телезрителям показывали минувшим летом. Абонентам и потенциальным клиентам предлагали «безлимитный Интернет три месяца бесплатно во всех тарифах», однако, как оказалось, среди этих «всех» всё-таки были исключения.