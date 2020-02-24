https://static.news.ru/photo/14766d1c-56bd-11ea-997a-fa163e074e61_660.jpg Елена Бибикова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как и почему может измениться размер пенсии. Информацию опубликовала «Парламентская газета».

Размер пенсии может быть изменён только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Так, пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при её назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена, — пояснила Елена Бибикова газете.

Также снять могут надбавку за иждивенца по достижении им совершеннолетия. Может меняться пенсия из-за переезда, в зависимости от того, работает ли пенсионер.Кроме того, пенсию могут удержать из-за судебного решения.

Если его пенсия со всеми прочими выплатами всё же оказывается ниже, то этим гражданам устанавливается и выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума, установленная в регионе, — рассказала Елена Бибикова.

Она отметила, что прожиточный минимум в разных регионах отличается. Политик также опровергла информацию о том, что пенсионеры обязательно лишаются «северных» надбавок.

В настоящее время действующее законодательство предусматривает, что пенсионерам, отработавшим в районах Крайнего Севера длительное время (не менее 15 лет), установленные северные коэффициенты сохраняются и не зависят от того, куда впоследствии переехали — в Москву, Сочи или Краснодар, — объяснила Елена Бибикова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палата РФ пришла к выводу, что изменения в пенсионной системе не помогли пенсионерам достичь достойного уровня жизни.