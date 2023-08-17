«Без дефолта было бы хуже»: экс-депутат о кризисе 1998-го и последствиях Экс-представитель экономического комитета Госдумы Валерий Язев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о событиях, произошедших ровно 25 лет назад

Фото: Морев Валерий/Фотохроника ТАСС

Ровно 25 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел первый и единственный крупный дефолт в современной России. Экс-депутат Валерий Язев, состоявший в комитете Госдумы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике в 1998 году, рассказал в интервью NEWS.ru, нужно ли было препятствовать дефолту, как принималось решение о нем, стоит ли ждать повторения сегодня.

Почему случился дефолт

— 17 августа 1998 года государство признало неспособность расплатиться по своим долгам по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и объявило дефолт. После этого в стране разразился жесточайший экономический кризис. По имиджу страны был нанесен серьезный удар. Насколько тяжело тогда далось это решение?

— Не совсем так. Жесточайший экономический кризис разразился не после, а еще до объявления дефолта. А причины кризиса были куда более фундаментальные. Про имидж страны и рассуждать было нечего. Советский Союз развалился. Россия эти годы «задыхалась» без денег и армии. Перечислять можно еще долго.

Насколько тяжело тогда далось это решение? Трудно сказать. Решение о дефолте принималось не в Госдуме, а достаточно узким кругом лиц. И для большинства экономических игроков оказалось, мягко сказать, неожиданным. Спустя год после объявления дефолта мне сам Немцов (в 1997–1998 годах зампредседателя правительства РФ. — NEWS.ru) с обидой рассказывал, как он сидел в приемной, а в кабинете премьера при закрытых дверях совещались Кириенко, Гайдар и, по-моему, Чубайс. А Немцова, вице-премьера, даже не пригласили!

Это не говорит о том, что виноваты Кириенко или Чубайс. Одно дело, кто объявил дефолт, совсем другое — причины, которые к этому привели. Наверное, и президенту, и правительству это решение далось нелегко. А народ, конечно, успокаивали, заявляя, что все у нас хорошо и с экономикой, и финансами. Хотя посвященные люди понимали, что ситуация далека от нормальной.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Валерий Язев

— Обсуждались какие-то альтернативные решения выхода из кризиса? К примеру, включить печатный станок и тем самым размыть госдолг...

— Обсуждалось множество вариантов. Но решение объявить дефолт, на мой взгляд, было правильным. Необходимо было «разгрузить» страну от неподъемного внешнего долга. Облегчить работу нашим крупным экономическим игрокам и государству в целом. Это неприятно, конечно, но без дефолта было бы еще хуже.

— Была ли девальвация рубля неизбежна? Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 руб., то 1 сентября — уже 9,33 руб. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 руб., а 1 января 1999 года — уже 20,65 руб. При этом многие критиковали власти за траты на искусственное сдерживание курса рубля до этого.

— В какой-то период времени это было абсолютно необходимо. Если бы курс рубля упал сразу с 6 руб. до, скажем, 20, 30, 50 руб. за доллар, это привело бы к серьезным социально-экономическим и финансовым последствиям. И неисполнению обязательств. А нам нужно было брать новые кредиты: денег-то в стране не было. Помню, тогда активно спорили — надо ли занимать деньги на Западе или включить печатный станок. Я считал, что лучше напечатать деньги. Но финансисты стояли на том, что это спровоцирует рост инфляции, поэтому власти вынуждали «Газпром» и другие крупные корпорации кредитоваться за рубежом. К альтернативному решению политический истеблишмент не был тогда готов.

Кто виноват в дефолте

— Что бы вы назвали толчком к возникновению кризиса-1998? Если совсем просто: кто виноват?

— Причины фундаментальные: развал Советского Союза, неэффективность экономики, несовершенство финансовой системы в новой России. К тому же была чрезвычайно высокая инфляция, из-за которой в том числе приходилось менять налоговое законодательство. Плюс технологическая отсталость, несовершенство политической системы, которая только отстраивалась. Все это — накопленные проблемы. И цены на нефть были низкие, они падали до $5 за баррель. Сравните их с сегодняшними ценами или с теми, что были в 2014 году (к концу декабря 2014 года стоимость нефти Brent снизилась до $56,5 по сравнению с отметками около $100 в середине года. — NEWS.ru).

Кто виноват? Никого конкретно назвать виноватым нельзя, потому что решения принимались по крайней мере с видимостью обсуждения, в том числе с бизнес-сообществом.

Фото: В. Скоков/ТАСС 18 января 1992 года. Участники пикета на Старой площади, требующие индексации зарплат в условиях экономического кризиса в стране

— Действительно ли тогда Госдума блокировала часть реформ, которые могли изменить ситуацию в лучшую сторону, повысить собираемость налогов и не допустить дефолта?

— Дума тогда была коммунистическая. Какие-то реформы она, конечно, тормозила, особенно те, что пугали своей необычностью. Например, реформа РАО ЕЭС, которая начиналась с реструктуризации угольной отрасли. Следствием этого стало закрытие шахт и ликвидация угольных бассейнов. Сегодня угольная отрасль полностью приватизирована. Работает здесь в 2,5 раза меньше людей, чем в прошлые годы, а угля добывается больше. Целые города поднялись на реформировании угольной отрасли. А в 90-е все это людей пугало.

Что касается налогов, то Дума никак не могла повысить их собираемость. В реальном секторе просто не было денег. Можно было принимать любые законы, но, к сожалению, денег в бюджете от этого не прибавилось бы.

— На ваш взгляд, можно ли было в 1998 году избежать дефолта? Чего нам не хватило?

— А его и не нужно было избегать. Я так считаю до сих пор. В противном случае это только усложнило бы ситуацию в экономике на долгие и долгие годы.

Повторится ли дефолт вновь

— Какие уроки власти извлекли из кризиса 1998 года? Какие меры были приняты, чтобы смягчить возможные последствия новых кризисов?

— Немного не так. Спустя какое-то время начали расти цены на нефть. А нефтегазовые доходы обеспечивали более 50% бюджета как такового. Машиностроительный комплекс находился в очень сложной финансовой ситуации. А вот сырьевые отрасли набирали обороты, завоевывали мировые рынки. И мы извлекли уроки.

Кроме того, надо балансировать доходы и расходы бюджета. Тогда ведь и бюджетные расходы были сильно раздуты. Госдума часто принимала популистские решения, например о повышении зарплат, а выполнять их было невозможно. Они и не выполнялись. Начиная с нулевых годов принимались более реалистичные бюджеты, регионы получили большую самостоятельность. В конце концов нашелся некий баланс, который обеспечивает устойчивость российской экономики.

Фото: Ираклий Чохонелидзе/ИТАР-ТАСС 26 августа 1998 года. Рост стоимости доллара США в обменных пунктах Москвы

— Как бы вы сегодня оценили состояние российской экономики и российской валюты? К концу 1998 года курс рубля упал более чем в три раза — с 6 рублей до 21 рубля за доллар. А за последний год курс рубля упал к доллару почти в 1,7 раза (с 57 до 97 рублей за доллар). Стоит ли россиянам начинать беспокоиться?

— Очень непросто давать оценку. Сегодня ситуация тоже чрезвычайно сложная, в основном из-за санкций и, как следствие, сокращения экспорта наших энергоресурсов — нефти, газа, удобрений, частично металлов.

Платежный баланс России (баланс между платежами за границу и из-за границы. — NEWS.ru) сегодня не в пользу страны и рубля. С экспортом все более или менее неплохо, а вот с импортом хуже, опять же по причине запрета на поставку в Россию ряда товаров. Понятно, что нужно заниматься настоящим импортозамещением: все необходимое производить самим, а не закупать за границей, как сейчас.

Что касается платежного баланса, то здесь и правительству РФ, и Центробанку нужно принимать очень тонкое решение. Все уже признают, что за счет падения курса рубля по отношению к валютам инфляция у нас доходит до 25%.

Фото: Борис Кавашкин/Фотохроника ТАСС С дефолта началось неконтролируемое падение курса рубля Фото: Борис Кавашкин/Фотохроника ТАСС С дефолта началось неконтролируемое падение курса рубля Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС 25 августа 1998 г. Уволенные работники мясоперерабатывающего комбината «Микомс» в Москве Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС 25 августа 1998 г. Уволенные работники мясоперерабатывающего комбината «Микомс» в Москве Фото: Ираклий Чохонелидзе/Фотохроника ТАСС 26 августа. Рост курса доллара в обменниках столицы Фото: Ираклий Чохонелидзе/Фотохроника ТАСС 26 августа. Рост курса доллара в обменниках столицы Фото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС 28 августа. Очередь за продуктами в Ярославле Фото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС 28 августа. Очередь за продуктами в Ярославле Фото: Валерий Бушухин/Фотохроника ТАСС 1 сентября. Инсталляция «Страшный сон электрика, полгода не получавшего зарплату» в Оренбургской области Фото: Валерий Бушухин/Фотохроника ТАСС 1 сентября. Инсталляция «Страшный сон электрика, полгода не получавшего зарплату» в Оренбургской области Фото: Валерий Морев/Фотохроника ТАСС 6 сентября. Люди собирают милостыню на Центральном рынке Белгорода Фото: Валерий Морев/Фотохроника ТАСС 6 сентября. Люди собирают милостыню на Центральном рынке Белгорода Фото: Александра Каткова /ИТАР-ТАСС/ 7 сентября. Люди надеются на получение своих вкладов в банке «Российский кредит», который входил в топ-10 банков страны. Через год из-за проблем с ликвидностью он перейдет под управление властей Фото: Александра Каткова /ИТАР-ТАСС/ 7 сентября. Люди надеются на получение своих вкладов в банке «Российский кредит», который входил в топ-10 банков страны. Через год из-за проблем с ликвидностью он перейдет под управление властей Фото: Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/ 11 сентября. Митинг около Госдумы в Москве. До этого коммунисты блокировали многие инициативы правительства за счет думского большинства Фото: Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/ 11 сентября. Митинг около Госдумы в Москве. До этого коммунисты блокировали многие инициативы правительства за счет думского большинства Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС 24 сентября. Доллар в обменнике дошел почти до 16 рублей с недавних 6 рублей Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС 24 сентября. Доллар в обменнике дошел почти до 16 рублей с недавних 6 рублей Фото: Антон Денисов/Фотохроника ТАСС 26 марта. Тоже Москва, но уже совсем другая реальность. И «американские горки» курсов валют отражают эту реальность до сих пор Фото: Антон Денисов/Фотохроника ТАСС 26 марта. Тоже Москва, но уже совсем другая реальность. И «американские горки» курсов валют отражают эту реальность до сих пор

Начинать беспокоиться уже поздно. Надо увеличивать или как минимум не допускать падения реальных доходов населения. Но сейчас ситуация непростая. С одной стороны, обеспечивается устойчивость финансовой системы. С другой, это тормозит структурную перестройку экономики. Одно дело, что бюджет наполняется «дешевыми» рублями. Другое, что на эти рубли нужно строить инфраструктурные объекты, жилье и все остальное. Думаю, президент, правительство РФ и Центробанк смогут держать ситуацию под контролем.

— Какой прогноз по курсу нацвалюты вы могли бы дать до конца года? Часть экспертов допускала рост доллара выше 100 рублей (и мы это уже наблюдали в начале недели), а некоторые и вовсе называли цифру 200 как отметку для 2025 года. Разделяете ли вы эти не слишком оптимистичные прогнозы?

— Признаться, фундаментальных оснований для укрепления рубля я не вижу. Хотя рост доллара до 200 рублей — это, конечно, слишком. Кто-то прогнозирует возвращение доллара к 85 рублям. Но для того чтобы рубль укреплялся, необходимо увеличение притока валюты в страну. А за счет чего? Не очень понятно. У нас идет еще один параллельный процесс — переход на расчеты в рублях во внешней торговле. И тут нужно искать новые финансовые регуляторные решения. И принимать их с опережением. Пока же мы просто реагируем на существующие реалии.

Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС 1 сентября 1998 года. Москвичи на оптовом рынке в попытке запастись продуктами впрок

— Допускаете ли вы повторение ситуации 1998 года, в том числе из-за санкций и спецоперации? При каких обстоятельствах Россия может объявить новый дефолт?

— В этом нет никакой необходимости. Уровень внешнего долга России по сравнению с ее ВВП незначительный, да и в целом небольшой относительно уровня госдолга других стран. И состояние экономики сегодня нельзя сравнивать с положением дел в 1998 году. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для нового дефолта.

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