Бесполезная мелочь: Минфин решил «разгрузить» ИП и юрлица с помощью ЕНП

Российский Минфин предлагает распространить механизм «единого налогового платежа» на юридические лица и ИП (индивидуальных предпринимателей) по всем видам налогов. О новом законопроекте NEWS.ru рассказали в самом финансовом ведомстве. Предполагается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ (НК) начнут действовать с 1 января 2022 года. По мнению экспертов, существенно помочь улучшению бизнес-климата в стране это нововведение не сможет. Более логичным, по их мнению, было бы объединение платежей, уплачиваемых в составе страховых взносов в «единый страховой взнос».

В Минфине напомнили, что до сих пор рассматриваемый механизм действовал только в отношении физлиц. Кроме того, для «физиков» аналогичная возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а по уплате НДФЛ — с 1 января 2020-го.

Это позволит уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платёжным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и т. д. При этом налоговый орган самостоятельно будет производить зачёт перечисленных денежных средств в счёт имеющихся у плательщика обязательств, — отметили в пресс-службе Минфина.

Также у плательщика сохранится право уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации, добавили в министерстве.

Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия, упростит порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократит время оформления расчётных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом, — уверены чиновники.

Заметим сразу, что аналогичный опыт в России прежде уже имел место и касался объединения в 2001 году трёх социальных взносов (пенсионного, соцстраха и медсоцстраха) в единый социальный налог — в так называемый ЕСН. Правда, тогда общая ставка ЕСН была снижена до 26% от ФОТ (фонда оплаты труда), при этом для «спецрежимников» ЕСН уменьшили до 14%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но в 2010 году всё поменялось снова: ЕСН раздробили на три социальных платежа, а совокупная ставка выросла сначала примерно до 36%, а потом снизилась до 30%.

В 2000-е годы НИСИПП на основе опросов малых предприятий делал замеры об уровне теневой активности сектора малого предпринимательства. И было видно, как постепенно масштаб "тени" сокращался, начиная с 2003-го по 2009 год. Очень медленно, но снижался. Это позволило сделать вывод об эффективности объединения платежей (налогов. — NEWS.ru) при снижении эффективной налоговой ставки. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

Как только в 2010 году всё вернулось к статус-кво (к тому, что было до 2001 года, то есть когда ЕСН был упразднён и ставка увеличилась), ситуация резко поменялась: бизнес нырнул в «тень», обеление сектора в один момент прекратилось, вспоминает Владимир Буев.

В любом случае любое упрощение — благо. При объединении налогов в единый платёж не надо делать несколько платёжек, меньше будет ошибок. Однако без снижения общего уровня налоговой нагрузки (и, прежде всего, социальных платежей, которые в субъективном восприятии предпринимателей тоже воспринимаются как налоговая нагрузка) вряд ли это упрощение будет иметь серьёзный эффект в стимулировании предпринимательской деятельности. Это, скорее, мелочь, но приятная, — считает глава НИСИПП.

В целом с ним согласен доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Однако он более радикален: ИП и юрлицам новшество «абсолютно никак не поможет», убеждён специалист. Дело в том, говорит эксперт, что торговый сбор и страховые взносы уплачиваются в бюджет абсолютно по-разному как по срокам, так и в отношении категории их плательщиков. Поэтому, уверен он, объединения в одну группу налогового платежа величины уплачиваемого торгового сбора и суммы страховых взносов «не может быть в принципе и потому, что порядок их получения и дальнейшего перераспределения в бюджетную систему РФ является различным».

Индивидуальным предпринимателям данное обстоятельство также ничем не поможет, поскольку страховые взносы они уплачивают в виде фиксированных платежей в течение года и по окончании налогового периода. Ну а торговый сбор вообще уплачивается только в одном субъекте РФ — Москве. Следовательно, такое объединение со страховыми взносами в рамках предпринимательской деятельности не несёт никакой полезной для них нагрузки. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению экономиста РЭУ, более логичным, скорее, является объединение платежей, уплачиваемых в составе страховых взносов в «единый страховой взнос», аналог действовавшего когда-то в российской налоговой системе «единого социального налога».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов, в свою очередь, полагает, что с точки зрения предпринимателей «это очень правильная мера, взвешенная и удобная для бизнеса, также как и электронная сверка с налоговой по платежам в бюджет».

Для ИП это особенно удобно, потому что легче перечислять деньги в бюджет. Сложно бывает правильно внести в платёжное поручение 20 цифр КБК и не ошибиться. Индивидуальный предприниматель часто бывает в одном лице — он же директор, финансист и бухгалтер, может произойти чисто техническая ошибка, и средства в налоговой окажутся на невыясненных платежах, то есть вы оплатили, а средства вам за оплату налогов не зачислили. Или ваш казначей ошибся в одной цифре в КБК при оплате налогов, и средства поступят не в тот бюджет (не в региональный, а в местный), и в результате начнёт начисляться пени. В жизни таких ошибок — масса! Олег Филиппов доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС

Но в данном новшестве, отмечает Олег Филиппов, всё-таки «не хватает полного перехода на подобную систему расчётов с налоговыми».

Организации и ИП перечислили в налоговую денежные средства, а как они дальше будут распределяться между бюджетами — это уже забота федерального казначейства и Минфина. Организации избавляются от огромной головной боли, — сказал эксперт.

В свою очередь руководитель НИСИПП Владимир Буев указывает на один «минус». Например, при обратной реакции от налоговой, если она не будет понимать, каким образом налоги подсчитаны, и станет требовать бесконечных бумажных или электронных разъяснений по поводу того, что из чего получилось (или как вышла общая сумма), какую сумму на какой код бюджетной классификации налогоплательщик насчитал.

Но, по существу, других серьёзных минусов экономист из РАНХиГС больше не видит. Главное, резюмирует он, чтобы данный механизм правильно и корректно применили. Иначе могут быть несостыковки в зачислениях платежей в бюджет, которые чреваты всевозможными последствиями. Хотя при апробировании и совершенствовании новой процедуры это лишь вопрос времени.