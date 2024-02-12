Бензин в России может резко подорожать и пропасть с заправок Аналитик Юшков: удары ВСУ по НПЗ в РФ могут вызвать дефицит бензина и взлет цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удары ВСУ по нефтебазам и НПЗ на территории России могут привести к дефициту бензина на внутреннем рынке и взлету цены на топливо, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он не исключил, что прекращение работы одного или двух НПЗ способно вызвать подобные «печальные последствия».

По мнению аналитика Игоря Юшкова, в 2024 году в России появился «новый фактор, который несет угрозу».

Не исключено, что на внутреннем рынке может возникнуть дефицит бензина. И вовсе не из-за того, что его слишком много продают на экспорт (тут цифры не меняются). Мы видим, что ВСУ стали стремиться активно бить либо по топливным базам, либо по нефтеперерабатывающим заводам. А это может привести к печальным последствиям, — рассказал Игорь Юшков.

Он отметил, что Россия продает на экспорт лишь 10% от произведенного бензина, все остальное идет на внутренний рынок.

И если вдруг им [ВСУ] удастся вывести из работы один или два НПЗ, это может вызвать дефицит бензина и, естественно, взлет его цены, — заключил эксперт.

В начале февраля этого года «Коммерсант» со ссылкой на источники на предприятии сообщил, что завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», получивший повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Красноармейский район Волгоградской области, приостановит часть производственного цикла. Издание писало, что пауза продлится до устранения последствий удара. Сколько времени потребуется на ликвидацию последствий, в сообщении не уточнялось.

При этом вице-премьер России Александр Новак, выступая 6 февраля в Совете Федерации, рассказал, что поставки бензина на российский рынок выросли в январе на 7%. По его словам, правительство приняло необходимые меры для стабильного обеспечения топливом после внеплановой остановки на ремонт двух нефтеперерабатывающих заводов.