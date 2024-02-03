Стало известно о решении частично приостановить работу волгоградского НПЗ «Коммерсант»: работу НПЗ в Волгограде частично приостановят после атаки ВСУ

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Завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», получивший повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Красноармейский район Волгогрдаской области, приостановит часть производственного цикла, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на предприятии. Пауза продлится до устранения последствий удара.

Сколько времени потребуется на ликвидацию последствий, в сообщении не уточняется. Ранее издание V1.RU проанализировало видеозаписи с места происшествия и пришо к выводу, что дрон упал на технологическую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства. Как отмечает «Коммерсант», ее мощность составляет 3,5 млн тонн в год.

Региональное управление МЧС ранее сообщило, что площадь пожара на территории завода составила 300 квадратных метров, на месте происшествия произошло возгорание нефтепродуктов. Сигнал поступил в 04:42 по московскому времени. Telegram-каналы сообщили, что пламя вспыхнуло в результате атаки беспилотников на объект, позднее губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил эту информацию.

Бочаров рассказал, противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья, атаки были отражены силами ПВО и РЭБ. Он подчеркнул, что жертв в результате происшествия удалось избежать.