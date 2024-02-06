Раскрыты объемы поставок бензина на рынок РФ на фоне остановки двух НПЗ Новак: поставки бензина на российский рынок выросли в январе на 7%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставки бензина на российский рынок выросли в январе на 7%, сообщил вице-премьер России Александр Новак в Совете Федерации. Он отметил, что правительство предприняло необходимые меры для стабильного обеспечения топливом после внеплановой остановки на ремонт двух нефтеперерабатывающих заводов.

Приняты меры по увеличению объемов производства бензинов и по снижению экспорта нефтепродуктов на те объемы, которые позволили нам увеличить объемы поставок на внутренний рынок в январе по бензинам — на 7%, по дизелю — на 17%, — сказал он.

О закрытии Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа сообщалось в середине января. Причиной стало внеплановый ремонт одной из установок каталитического крекинга. Уже разработан план по устранению неполадок. Как тогда пояснили в Министерстве энергетики РФ, потребности рынка в топливе будут удовлетворены, несмотря на снижение его выпуска.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 28 дел в 19 регионах страны по итогам мониторинга цен на АЗС. как сообщил глава ФАС Максим Шаскольский, все они связаны с нарушением антимонопольного законодательства. В частности, служба проверяет обоснованность различных составляющих, которые влияют на конечную цену на заправке.