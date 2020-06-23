Белорусские НПЗ закупят в июле у компаний РФ 1,58 млн тонн нефти

https://static.news.ru/photo/20c030ec-b551-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Фото: belchemoil/facebook.com

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы планируют закупить в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти в рамках индикативного баланса на 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, — цитирует ТАСС Тищенко.

Он подчеркнул, что из этого объёма 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн — по железной дороге.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия собирается постепенно увеличивать объёмы ежегодных поставок нефти от партнёров, альтернативных российским, рассказал начальник главного управления внешнеэкономических связей госконцерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть. Он добавил, что Минск проводит диверсификацию закупок углеводородов для своих НПЗ из-за периодических разногласий с Москвой по вопросам цены. Продолжая приобретать чёрное золото у РФ, поставляемое по трубопроводу «Дружба» и железнодорожным транспортом, республика прорабатывает альтернативные варианты получения сырья.

Ранее Минэнерго Белоруссии направило в «Газпром» письмо с предложением обсудить поставки газа в 2020 году и расчёт цен на топливо в 2021-м. В ведомстве отметили, что Минск рассчитывает на конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в газовой сфере.