Белорусские производители креветок в первом полугодии текущего года сократили поставки в РФ на 11,3% в натуральном объёме и на 8,3% в стоимостном, выяснил News.ru.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, поставки в I и II кварталах 2019 года составили 351,6 тонны на сумму $2,5 млн. Годом ранее завоз ракообразных был выше — 396,5 тонны на $2,8 млн.

Белоруссия, несмотря на отсутствие выхода к морю, поставляет в РФ различные морепродукты, в том числе и рыбу. Но наибольшим успехом на российском рынке пользуются именно креветки. Продукция направляется в различные регионы РФ — Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую, Свердловскую, Нижегородскую, Волгоградскую, а также Калининградскую области.

Россия импортирует с территории западного соседа свежих, консервированных, сушёных, копчёных и замороженных ракообразных, в том числе глубоководных Pandalus или обыкновенных Crangon crangon. Последнюю вылавливают в Атлантике или на просторах Средиземного моря. РФ закупает и некоторые виды десятиногих раков, обитающих только на просторах Индийского и Тихого океанов.

Белорусские предприятия закупают сырьё в Индии, Китае, Чили, Перу, Вьетнаме и перерабатывают: солят, варят и упаковывают. Таким образом по документам таможни товар проходит как изготовленный в Белоруссии, при этом большая его часть поступает именно в Россию. Кроме того, в последние годы местные компании освоили производство различных паштетов и коктейлей, в состав которых входит морской деликатес.

В республике существуют и собственные проекты по выращиванию ракообразных. На озёрах Брестской области созданы специальные фермы по разведению дальневосточной креветки. Изучением деликатеса всерьёз занимаются в научных центрах и лабораториях Национальной академии наук Белоруссии. Местные учёные разработали способ выращивания и размножения теплолюбивых раков и готовы к разведению гигантских пресноводных особей. Хотя стоит отметить, что данные представители аквакультуры в белорусских озёрах, как правило, пока вырастают небольшого размера, около 3-5 см в длину и на экспорт не поступают.

Помимо замороженных креветок из южных морей Белоруссия с 2005 года на рынки Восточной Европы активно экспортирует мидий, кальмаров, осьминогов, каракатиц.

Российский рынок морских деликатесов сильно зависит от импортных поставок, большинство игроков — иностранные производители. Главный поставщик диких холодноводных деликатесов — Гренландия, тепловодных — Индия и Китай. Всего экспорт в РФ Росрыболовство оценивает в 41,5 тыс. тонн.

Основную часть данного вида аквакультуры в РФ производят в Магаданской области. Продукцию активно закупает Китай. Всего же, по данным того же Росрыболовства, отечественные суда добывают около 37,9 тыс. тонн креветок.

На снижение поставок из Белоруссии могли сыграть различные факторы. Среди них: претензии со стороны контролирующих санитарных ведомств России, трудности в переговорах с ретейлерами, переход покупателя на иные продукты. Однако главный из них — рекордная добыча креветки на Дальнем Востоке, о чём сообщало Росрыболовство. К февралю рыбаки выловили более 30 тысяч тонн ракообразных, что на 36% выше показателей 2018 года. Вероятно, именно этот фактор стал фактором замедления цены на деликатес. По крайне мере зимой об этом сообщали отраслевые эксперты. Стабилизация цен на рынке РФ в свою очередь может поставить под сомнение целесообразность импортных поставок.

Действительно, по данным Росстата, в июле текущего года средняя цена за кг мороженных и неразмороженных креветок составляла 684 рубля, что всего на 2,6% выше, чем в аналогичном летнем месяце годом ранее. С января деликатес подорожал всего на 12 рублей. Многое зависит от того, куда пойдут выловленные дальневосточными рыбаками креветки – на экспорт или на внутренний рынок.

Поставки белорусских морепродуктов в РФ не раз приводили к скандалам. Так, в 2014 году Россельхознадзор заинтересовал транзит импортного продовольствия, в том числе аквакультуры по территории России. А в конце 2016 года тогдашнему премьер-министру Андрею Кобякову пришлось оправдываться за креветки. Претензия Москвы заключалась в том, что ракообразные поступают из стран, против которых введены продовольственные санкции. На обвинения в реэкспорте Минск отвечал, что республика занимается лишь переработкой морепродуктов. Страны, из которых поступает сырьё, не находятся под санкциями.