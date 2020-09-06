Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

https://static.news.ru/photo/2223067c-f0b0-11ea-a3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские кредитные организации в августе 2020 года аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы от заёмщиков, не предоставивших необходимые документы.

Заявлений на предоставление так называемых кредитных каникул к 26 августа было получено более 370 тысяч, из них системно значимые банки аннулировали заявок на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, удовлетворили 205,1 запросов на сумму более 81 миллиарда рублей, пишут «Известия».

Для того, чтобы подтвердить своё право на получение льготных каникул, то есть подтвердить, что их доход во время пандемии упал более чем 30%, гражданам было дано 90 дней и ещё месяц на случай, если заявитель не успевает подать документы по каким-либо причинам. Теперь банки могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или начислить пени и ухудшить кредитную историю.

Банк России еще в июне рекомендовал кредитным организациям поддерживать коммуникацию с заёмщиком, чтобы он понимал, что от него ждут подтверждающие документы, — подчеркнули в ЦБ.

Начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов считает, что риск увеличена я доли отказов ещё велик, так как у граждан остаётся всё меньше времени на предоставление документов.

Из-за карантинных ограничений весной клиенты не могли прийти в офис банка, где им разъяснили бы порядок действий, перечислили нужные документы и донесли информацию о рисках. Вся ответственность практически легла на плечи заёмщика. Банковскому сообществу необходимо повышать финансовую грамотность населения, чтобы снизить число отказов по востребованным продуктам, — объяснил он.

Как писал NEWS.ru ранее, завершение кредитных каникул, которыми активно пользовались россияне, может привести к росту неплатежей. Вместе с тем он не станет критическим для экономики страны, полагают эксперты. Действие правительственной программы, дающей возможность отсрочить платежи по займам в период коронавирусных ограничений, истечёт 30 сентября.