Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

https://static.news.ru/photo/c8bc4bb4-e139-11ea-92e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центробанк прогнозирует, что в ближайшие полтора года число нелегальных юридических или физических лиц, дающих деньги под проценты на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19 увеличится. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

Сейчас ожидаем определённый рост нелегальных кредиторов, которые также будут активизироваться. Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперёд. Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе с изменением регулирования, так же, как и с общесоциальной направленностью, — приводит его слова ТАСС.

До этого Лях уже говорил, что во время пандемии коронавируса возросло и число нелегальных форекс-дилеров. В первом полугодии 2020 года оно увеличилось в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Регулятор насчитал 134 такие организации.

Глава департамента ЦБ тогда предупреждал, что часто подобные компании зарегистрированы за рубежом и используют иностранные интернет-площадки. Потребители, решившие доверить им деньги, практически всегда лишаются своих средств. Проверить надёжность форекс-дилеров можно на сайте ЦБ. При этом Центробанк тогда отметил незначительное сокращение количества финансовых пирамид.

Как писал NEWS.ru, ранее банки предупредили о возможном снижении кешбэка.