Аппетиты инвесторов к рисковым активам заставили рубль укрепиться

https://static.news.ru/photo/9912faa4-99bb-11ea-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль укрепился во время торгов на Мосбирже 19 мая 2020 года. Это происходит на фоне роста аппетитов инвесторов к рисковым активам и на поддержке налогового периода в РФ.

Курс доллара расчётами «завтра» на 12:34 по Москве упал на 44 копейки — до 72,24 рубля за единицу. Евро дешевеет на 17 копеек — до 79,13 рубля.

Июльские фьючерсы на смесь марки Brent после подорожания утром выше $35 за баррель перешли к небольшому снижению на 0,23% — до $34,73 за «бочку».

Российский рынок ценных бумаг 19 мая 2020 года открылся увеличением биржевых индексов. Показатели МосБиржи прибавили 0,3% и достигли показателя 2702,34 пункта, превысив уровень в 2700 пунктов впервые с 30 апреля 2020-го. Индекс РТС также вырос на 0,3%, до 1171,43 пункта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нью-йоркская биржа NASDAQ собирается ввести новые ограничения на первое публичное размещение ценных бумаг (IPO). Это осложнит данный процесс для китайского бизнеса. Компаниям из некоторых стран придётся привлекать во время IPO минимум $25 млн или не менее четверти рыночной капитализации.