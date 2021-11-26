Мишустин анонсировал преференции для бизнеса на Курилах

На Курилах будет введён режим свободной таможенной территории, кроме того, на 20 лет бизнес будет полностью освобождён от большинства налогов, заявил на совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что важно не допустить создания на островах новой офшорной зоны.

Важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами, — пояснил глава кабинета министров.

Мишустин добавил, что речь идёт об освобождении компаний от таких сборов, как налоги на прибыль и имущество организаций, а также земельный и транспортный. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов — до 7,6%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с правительством Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки, которые касаются льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах.