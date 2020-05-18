Аналитики рассказали, почему курс доллара не подскочил выше 110 рублей

https://static.news.ru/photo/5f770762-993a-11ea-895e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России совершил валютные вливания на $6,6 млрд и тем самым предотвратил обвал курса рубля. Об этом говорится в исследовании Газпромбанка.

В финансово-кредитной организации подсчитали, что без поддержки регулятора к концу апреля за доллар бы предлагали 110 рублей. Но ежедневная продажа $250-300 млн в марте и апреле позволила удержать курс российской валюты.

В результате в конце прошлого месяца доллар торговался по 74,4 рубля, — уточняет газета «Известия».

По мнению начальника управления анализа рынков компании «Открытие брокер» Константина Бушуева, обвала рубля не произошло по нескольким причинам. Падение цен на нефть было компенсировано сокращением импорта, снижение цен облигаций федерального займа предотвратило отток капитала со стороны нерезидентов, а бюджетное правило стало играть в пользу российской национальной валюты.

Ранее NEWS.ru писал, что выгодоприобретателями от падения курса рубля стали компании, которые получают экспортную выручку в валюте и чьё производство сосредоточено в России. Для таких предприятий выход на IPO в условиях «идеального шторма» 2020 года — это окно возможностей. Такое мнение высказала генеральный директор Рокетбанка Анастасия Ускова.

Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта 2020 года упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Обрушение мировых котировок нефти вызвало резкое ослабление рубля на международном рынке Forex. Ситуацию ухудшило распространение коронавируса за пределами Китая.