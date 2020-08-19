Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Доллар станет лучшей «валютой-убежищем» в 2020 году, поскольку более низкие процентные ставки в США делают его привлекательным для инвесторов, считают аналитики.
По мнению экспертов, в настоящее момент доллар предпочтительнее японской иены и швейцарского франка, несмотря на то что 18 августа доллар снизился до 27-месячного минимума по отношению к корзине других мировых валют,
Инвесторы могут брать займы в этой валюте, вкладывать их в потенциально высокодоходные активы, а в случае неопределённости продать эти активы и вернуть валюту.
Как писал NEWS.ru ранее, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал несколько советов, как гражданам перевести сбережения в валюту. Эксперт считает, что счета в долларах США будут способствовать сохранению накоплений.
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