Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

https://static.news.ru/photo/15c7aee6-e291-11ea-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар станет лучшей «валютой-убежищем» в 2020 году, поскольку более низкие процентные ставки в США делают его привлекательным для инвесторов, считают аналитики.

По мнению экспертов, в настоящее момент доллар предпочтительнее японской иены и швейцарского франка, несмотря на то что 18 августа доллар снизился до 27-месячного минимума по отношению к корзине других мировых валют, передаёт CNBC. Индекс доллара достиг 92,477 — уровня, невиданного с мая 2018 года.

Инвесторы могут брать займы в этой валюте, вкладывать их в потенциально высокодоходные активы, а в случае неопределённости продать эти активы и вернуть валюту.

Как писал NEWS.ru ранее, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал несколько советов, как гражданам перевести сбережения в валюту. Эксперт считает, что счета в долларах США будут способствовать сохранению накоплений.