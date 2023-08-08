Аналитик посоветовал россиянам менять валюту на рубли Аналитик Левченко посоветовал россиянам менять валюту на рубли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам стоит менять валюту на рубли, посоветовал финансовый аналитик Владимир Левченко. В беседе с НСН эксперт объяснил необходимость уменьшить долю валюты стремительным падением курса рубля. По его словам, девальвация, которую наблюдают в России с осени 2022 года является искусственной.

Это первая за всю постсоветскую историю неэкономическая девальвация. Если мы не увидим разворота курса, огромное количество импортных товаров или товаров с импортными комплектующими станут запредельно дорогими. В этом плане, и исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля, — пояснил аналитик.

7 августа курс доллара на МосБирже впервые с весны 2022 года поднялся выше отметки 97 рублей. Курс евро, в свою очередь, превысил 106 рублей. К 10:50 мск американская валюта доходила до 97,01 рубля, в то время как курс евро поднимался до 106,27 рубля.

Как считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, рубль окрепнет после повышения ключевой ставки Центробанком с нынешних 8,5% до 9–9,5%. Он утверждает, что это произойдет к концу августа.