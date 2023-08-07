Экономист предсказал укрепление рубля к концу августа Экономист Разуваев: рубль окрепнет после повышения ключевой ставки Центробанком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль окрепнет после повышения ключевой ставки Центробанком с нынешних 8,5% до 9-9,5%, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, высказанному NEWS.ru, это произойдёт к концу августа.

Фундаментальные факторы говорят в пользу укрепления рубля в ближайшие недели. Многое будет зависеть от ставки ЦБ. Ясно, что на ближайшем заседании ставка будет повышена с нынешних 8,5% до 9-9,5%, — заявил он.

Он добавил, что на данный момент достигнуты довольно высокие курсы иностранных валют к рублю, что может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать рост курса рубля.

К концу года курс доллара откатится до 80-70, если брать в расчет только экономический фактор. Фундаментально в ближайшее время рубль способен укрепиться, а доллар стать дешевле 90, но многое будет зависеть от ставки ЦБ и военно-политической ситуации в стране, — резюмировал он.

7 августа курс доллара на МосБирже впервые с весны 2022 года поднялся выше отметки 97 рублей. Курс евро, в свою очередь, превысил 106 рублей. К 10:50 мск американская валюта доходила до 97,01 рубля, в то время как курс евро поднимался до 106,27 рубля.