Курс доллара поднялся до 97 рублей впервые с весны 2022 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара на МосБирже впервые с весны 2022 года поднялся выше отметки 97 рублей, об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро, в свою очередь, превысил 106 рублей.

К 10:50 мск американская валюта доходила до 97,01 рубля, в то время как курс евро поднимался до 106,27 рубля.

4 августа доллар достиг максимума с 28 марта 2022 года. На дневных торгах американская валюта продавалась за 95 рублей.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев объяснил, с чем может быть связан подъем курса доллара. По его словам, причиной является рыночная волатильность. При этом подъем курса американской валюты не стоит считать трендом, указал он.

Также ранее стало известно о планах Министерства финансов России возобновить покупку валюты на внутреннем рынке. На соответствующие цели направят более 40 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов.

Операции будут осуществлять в период с 7 августа по 6 сентября 2023 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит 1,8 млрд рублей.

1 августа кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в интервале 89–92 рублей, такая же волатильность ожидает евро. Он уточнил, что ситуация не изменится до того момента, пока не произойдет какого-либо события фундаментального характера. По его словам, повлиять на российскую валюту может ситуация в зоне специальной военной операции. Экономист заключил, что укрепление военных позиций сделает рубль более прочным.