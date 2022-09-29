Аналитик оценил ущерб от введения потолка цен на российскую нефть от ЕС Аналитик Адамидов: введение потолка цен на нефть не приведет к потерям российского бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цистерны с нефтью

Если страны Евросоюза введут ограничения цен на российскую нефть, многие компании лишатся права перевозить и страховать российскую нефть в случае превышения планки ее стоимости, пишет журнал «Компания». Финансовый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что потолок цен на российские энергоресурсы не нанесет крупный ущерб российскому бюджету, так как большая часть поставок нефти уже совершается через посредников.

Уже сейчас большая часть российской нефти продается через посредников, — заявил специалист.

Он пояснил, что потолок цен хоть и не приведет к серьезным потерям для российского бюджета в долгосрочной перспективе, но все же нанесет ему урон, ведь в моменте правительству придется его резать, закладывать низкие цены и «распределять доходы не туда, куда хотелось». Также эксперт считает, что подобное ограничение способно еще сильнее разбалансировать внутренний рынок России.

Еврокомиссия, как сообщалось ранее, под давлением стран ЕС выступила с новыми инициативами по ограничению цен на газ в Европе, включая потолок цен на российское топливо. Другим вариантом является ограничение цены на это топливо при производстве электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость. Подобные меры уже приняли Испания и Португалия.