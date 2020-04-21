Аналитик назвал причину обрушения котировок нефти WTI

https://static.news.ru/photo/919d5b40-83c5-11ea-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович прокомментировал снижение цен на майские фьючерсы нефти марки WTI до отрицательных значений. По его словам, произошедшее вряд ли можно объяснить рыночными причинами.

По его словам, направление движения котировок было чётко заданным, его могли реализовать при помощи алгоритмической торговли.

Полагаем, что данное снижение котировок майского фьючерса определилось действием крупных спекулянтов на финансовом рынке. Данные действия могли быть реализованы в целях исполнения определённой стратегии, поддерживающей интересы определённых бенефициаров, которые также могли получить масштабные прибыли за счет использования таких инструментов как финансовые свопы, — сказал он NEWS.ru.

Кроме того, снижение цен вряд ли связано с нехваткой мощностей хранения топлива, так как майский контракт ещё активен и его котировки сейчас приближаются к положительной зоне. Кроме того, в Соединённых Штатах остаются свободные места для зранения в большом объёме.

Данные ценовые движения, на наш взгляд, указывают на тот факт, что покупатели остаются на рынке и готовы покупать нефть, — подчеркнул он.

При этом он уверен, что произошедшее имеет колоссальную важность для рынка нефти.

Вчерашний спад «вскрыл» одну из критических проблем для нефтяного рынка, а именно — проблему ценообразования товарных котировок и масштабов влияния на данный процесс различных заинтересованных сторон. Вчера мы могли наблюдать своего рода «демонстрацию силы» — за день котировки были «задавлены» вниз более чем на 300% и выведены в отрицательную зону, биржевые торги не приостанавливались. Другими словами, столь масштабный спад котировок во фьючерсных контрактах может быть реализован без каких-либо значительных изменений в рыночных или фундаментальных факторах воздействия на товарный рынок, — отметил эксперт.

Последствиями этого может стать эмоциональная реакция инвесторов и по отношению к другим сортам нефти, так как они опасаются повторения ситуации.

При этом он продолжает консервативно оценивать дальнейшее развитие нефтяных рынков, так как баланс продолжает ухудшаться, а нефтехранилища заполняются.

В результате мы не исключаем, что в ближайшей перспективе волатильность нефтяного рынка может существенно возрасти. Мы можем наблюдать резкие понижательные движения в июньских фьючерсных катарактах WTI. Также мы не исключаем снижения котировок Brent на фоне как новых «спекулятивных» эпизодов, так и эмоциональных реакций инвесторов на них, — добавил Покатович.

В краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent могут снижаться существенно ниже 20$, WTI могут уходить ниже 10-13$, переходы WTI в июньском контракте в отрицательную зону в месячной перспективе также не исключаются. Может возрасти и волатильность в рубле. При этом он уверен, что рублёвый курс продолжит стабилизироваться действиями ЦБ РФ.

Вероятно, регулятор будет и дальше расширять объемы покупок валюты с текущих ежедневных уровней в $200 млн до уровней $300 млн и выше. На наш взгляд, среднесрочный потенциал ослабления рубля остаётся близок к уровням 78 рублей за доллар, возможное ослабление курса к уровням 80 рублей за доллар, по нашим оценкам, будет иметь временный характер, — заключил он.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.