Акции «Яндекса» вновь обновили исторический максимум

Акции компании «Яндекс» на МосБирже выросли на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов и вновь обновили исторический максимум. Стоимость бумаги достигла 4 тыс. 806 руб., свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
Цена одной акции на пике роста достигала 4 тыс. 812 руб. за штуку,
На 11:30 мск рост акций замедлился до 2,2%, бумаги торговались на уровне 4 тыс. 804,6 руб. за штуку.
Ранее курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи вырос до отметки в 73,86 рубля — на 0,1%. Евро также вырос до 87,65 рубля — на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.
Как писал NEWS.ru, стоимость акций американской компании Tesla Илона Маска впервые поднялись выше $2 тысяч.
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