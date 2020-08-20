Акции «Яндекса» вновь обновили исторический максимум

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Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи вырос до отметки в 73,86 рубля — на 0,1%. Евро также вырос до 87,65 рубля — на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.

На 10:05 мск доллар достиг отметки в 73,88 рубля, прибавив 0,12%. Евро вырос до 87,7 рубля — на 0,15%. Российский рынок акций открылся ростом индексов: на 10:00 мск индекс МосБиржи...