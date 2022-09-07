Аграрии терпят убытки из-за пошлин Минсельхоза на вывоз зерна из России Глава зернового союза России Злочевский: аграрии страны работают в убыток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители зерна работают в убыток, потому что цены на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости из-за избытка продукта, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Эксперт утверждает, что пути решения этой ситуации всегда упираются в стоимость зерна для внешнего рынка. По его словам, проблемы с экспортом связаны с высокими пошлинами на вывоз зерна, которые Минсельхоз отказывается отменять.

Зерна много, но продавать его не можем. Главная причина — пошлины, которые установлены на вывоз. Минсельхоз отказывается обсуждать их снижение, хотя мы давно говорим об этой необходимости. <...> Каждая тонна проданного зерна — это полученные убытки, — рассказал Злочевский.

Также эксперт сообщил о некотором ухудшении качества собранных в этом году зерновых, но отметил, что это нормально в случае богатого урожая.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы зерно покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены, однако по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. На них вывезли только 60 тысяч тонн зерна из 2 млн тонн. Президент России добавил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, и предложил задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.