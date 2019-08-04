Сборная России по баскетболу в родных стенах уступила команде Ирана (84:91) в рамках товарищеского турнира. Тяжелый форвард россиян Андрей Зубков в эксклюзивном интервью News.ru сказал, что представители национальной команды были не готовы к противостоянию с Хамедом Хаддади.

— Что не получилось в матче с Ираном? Казалось, что этот соперник нам вполне по зубам.

— Мы просто отвратительно действовали в защите, пропустили более 90 очков, проиграли подбор в нападении, и не было какой-то единой команды у нас.

— Плюс были сложности в реализации, так? Залетало ведь далеко не всё.

— Относительно да, но посмотрите на счёт — мы много набрали, так что достаточно бросков достигали цели. Надо просто было защищаться лучше, чтобы итоговый результат был другим.

— Как защищаться против такого громилы, как Хамед Хаддади? Этого 218-сантиметрового центрового голыми руками точно не возьмешь.

— Не знаю. Понятно, что мы не первый раз сталкиваемся с соперником с такими антропометрическими данными, но сейчас мы просто не были готовы к этому. Надо смотреть видео, разбирать моменты, чтобы понять то, как можно остановить такого баскетболиста.

— Какую-то корректировку тренерский штаб вносил в большом перерыве?

— Корректировать что-то было тяжело. У нас была задача направлять Хаддади, отсекать его, но с этим мы просто не справились. Было поздно что-то кардинально менять.

— Можно ли сказать, что иранцы сборную России посадили на фолы? Наша команда так потеряла Андрея Воронцевича в четвертой четверти.

Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru

— Не знаю. Думаю, что это работа каждого. Если ты фолишь — значит где-то не успеваешь в обороне или ещё что-то. Повторюсь, мы просто отвратительно действовали в обороне, отсюда и большое количество фолов у каждого. Нельзя сказать, что соперник нас специально так ловил, мы сами допускали ошибки.

— После пятницы, когда с перевесом в 40 очков была обыграна команда Иордании, не было никакой излишней уверенности?

— Да нет, это ведь всего лишь товарищеские встречи. Нам надо набирать форму, прибавлять в тактике, отрабатывать игру в обороне. Победа или поражение — это сейчас не так важно, главное, чтобы в дальнейшем вся проделанная работа приносила какие-то успехи.

— Команда провела первые игры за две недели подготовки. Какие сейчас итоги можно подвести?

— Нам есть, над чем работать. Много моментов, которые надо доводить до ума. Благо у нас есть ещё достаточно времени, чтобы всё исправить.

— Как бы вы сейчас оценили свою форму? Понятно, что ещё далеко до идеала.

— Думаю, что пока я набрал лишь 40-50 процентов от оптимальных кондиций. Далеко до идеала, но времени достаточно, чтобы выйти на пик.

— Ждут ли в сборной приезд Шведа?

— Сборная — это не команда одного игрока, но, конечно, мы ждём, когда Швед прибудет в расположение. Скажу, что у нас собраны сейчас лучшие баскетболисты страны, все стараются и выкладываются по полной. Да, мы ждём и Шведа, и Диму Кулагина, но стараемся не зацикливаться на этом моменте.

— Потеря Мозгова и Хвостова критична перед чемпионатом мира?

— Хвостов — это вообще двигатель всей нашей игры, он был главным у нас, основным разыгрывающим. Потеря его — это очень сильный удар по сборной, так как у нас не так много тех, кто мог бы его заменить. Мозгова тоже будет не хватать, большие ребята всегда полезны. Но мы провели всю квалификацию без Тимофея и как-то справились с тем, чтобы добыть себе путевку в финальную часть мирового первенства.