https://static.news.ru/photo/df5ff090-9811-11e9-9967-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шишкарев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что новый женский гандбольный клуб ЦСКА получит поддержку в Министерстве обороны.

ЦСКА получит поддержку не только в Министерстве обороны, но и получил в попечители Тимура Иванова (заместитель министра обороны РФ — ред.). Будем прививать интерес к женскому гандболу в Москве и московской области. Хотим, чтобы в будущем команда стала базовой для сборной России, — передаёт слова Шишкарёва корреспондент News.ru.

Он добавил, что гандбольный клуб был зарегистрирован в феврале 2019 года.

Ранее сообщалось, что определились соперники женской сборной России на чемпионате мира 2019 года по гандболу, писал News.ru.