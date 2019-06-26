Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что новый женский гандбольный клуб ЦСКА получит поддержку в Министерстве обороны.
ЦСКА получит поддержку не только в Министерстве обороны, но и получил в попечители Тимура Иванова (заместитель министра обороны РФ — ред.). Будем прививать интерес к женскому гандболу в Москве и московской области. Хотим, чтобы в будущем команда стала базовой для сборной России, — передаёт слова Шишкарёва корреспондент News.ru.
Он добавил, что гандбольный клуб был зарегистрирован в феврале 2019 года.
Ранее сообщалось, что определились соперники женской сборной России на чемпионате мира 2019 года по гандболу, писал News.ru.