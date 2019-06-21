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Российские фигуристы Евгения Медведева, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым и Александра Трусова начнут сезон с этапа Гран-при в Канаде. Они же выступят на российском этапе в Москве, и к ним присоединится пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), Гран-при будет разделён на шесть этапов, которые пройдут в США, Канаде, Франции, Китае, Японии и России. В США выступят: Елизавета Туктамышева, пары Наталья...