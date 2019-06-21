Фото: Jonas de Carvalho/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

В столице Японии Токио прошла церемония жеребьёвки чемпионата мира 2019 года по гандболу среди женщин.

По результатам жеребьёвки сборная России​ попала в группу D, где сыграет с командами Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.

Чемпионат мира пройдёт с 30 ноября по 15 декабря в японском Кумамото.

Ранее News.ru писал, что Евгений Трефилов летом вернётся к работе в женской сборной России по гандболу.

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