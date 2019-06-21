В столице Японии Токио прошла церемония жеребьёвки чемпионата мира 2019 года по гандболу среди женщин.
На чемпионате мира мы снова сыграем с хозяевами!— Гандбол России (@rushandball)
Шестым участником группы D стала сборная Японии.
21 июня 2019 г.
По результатам жеребьёвки сборная России попала в группу D, где сыграет с командами Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии.
Чемпионат мира пройдёт с 30 ноября по 15 декабря в японском Кумамото.
Ранее News.ru писал, что Евгений Трефилов летом вернётся к работе в женской сборной России по гандболу.