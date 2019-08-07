https://static.news.ru/photo/f00e05c0-b900-11e9-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Федерация волейбола Южной Кореи хочет подать жалобу на старшего тренера сборной России Серджио Бузато за расистский жест.

Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола (FIVB), и решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось, — приводит заявление Южнокорейской волейбольной ассоциации агентство Yonhap .

Сообщается, что заявление будет также подано во Всероссийскую федерацию волейбола.

После матча российской сборной с Южной Кореей (3:2), который прошёл 4 августа в Калининграде, появилась фотография, на которой итальянский специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Ранее News.ru писал о сверхволевой победе российских волейболисток над корейской командой в решающем матче квалификационного турнира к Олимпиаде в Токио.