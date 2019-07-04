«На „Большой Петле“ случалось всякое, Страшные падения и смерть. Мужики, как дети, горько плакали... Их работа — ехать и терпеть». (Борис Нечеухин). News.ru — о 106-м выпуске знаменитой веломногодневки «Тур де Франс», стартующей 6 июля.

Немного истории

Ехать и терпеть, терпеть и ехать предстоит участникам Гранд-тура «Тур де Франс», который был создан благодаря ожесточённой конкуренции в конце XIX века двух французских газет — Le Velo и L'Auto. 20 ноября 1902 года в Париже в офисе газеты L'Auto прошло заседание редакции, где обсуждалось предложение по повышению продаж газеты, так как они падали, а инвесторы требовали решительных действий.

David Stockman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

26-летний журналист Жео Лефевр, писавший о велоспорте, на том заседании выступил с докладом, заявив о том, что эффективным инструментом продаж являются гонки и предложил провести шестидневную гонку по всем регионам Франции. В то, что идея молодого журналиста может принести успех, не особо верил главный редактор Анри Дегранж, зато по душе она пришлась финансовому директору Виктору Годде, который за ланчем с Лефевром поближе познакомился с идеей и поверил в успех гонки.

В итоге, 19 января 1903 года газета L'Auto объявила о проведении первой в истории многодневки «Тур де Франс». Число подписчиков L'Auto в 1903 году выросло с 25 тысяч до 65 тысяч, в 1908 году перевалило за 250 тысяч, а во время «Тур де Франс» 1923 года продавалось 500 тысяч экземпляров газеты в день. 6 июля 2019 года веломногодневка стартует в 106-й раз.

Маршрут

Маршрут Тура-2019, протяженностью 3480,3 км, будет проходить против хода часовой стрелки через Вогезы, Массив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции, Альпы, а также по территории Бельгии.

Первая неделя стартует в Брюсселе, который в последний раз принимал старт в 2010 году, с участками брусчатки и командной гонки с раздельного старта («разделка»), затем будут Вогезы и Центральный массив. Вторая неделя будет горной с покорением Турмале, индивидуальной «разделкой» между горными этапами в Пиренеях. Третья неделя — высокогорные вершины Альп.

Финиширует гонка (21 этап) 28 июля в Париже на Елисейских полях.

Один из 176

В «Большой петле» примут участие 22 команды и 176 гонщиков: сильнейшие генеральщики, спринтеры и однодневщики, среди которых российский гонщик команды KATUSHA-Alpecin («Катюша-Альпецин») 29-летний Ильнур Закарин, уже понюхавший порох Гранд-Туров. В 2016 году он стал первым на 17-м этапе французской гонки, в 2018 году вошёл в 10-ку лучших общего зачёта, заняв 9-е место. Помимо этого за его плечами Гранд-тур «Джиро д’Италия», где он дважды выигрывал этапы (11-й этап 2015 год, 13-й этап 2019 год и 10-е место в общем зачёте). Кроме того, в 2017 году он занял пятое место в генеральной классификации. В том же 2017 он поднялся на подиум третьего крупного Гранд-тура «Вуэльта Испания», заняв по итогам гонки 3-е место.

Помимо него, выступят и четыре представителя бывших союзных республик: Рейн Таарамяэ, Танел Кангерт (оба — Эстония), Томс Скуйиньш (Латвия) и Алексей Луценко (Казахстан). Стоит отметить, что представители бывшего СССР и России за все время многодневки одержали 36 побед на этапах: Джамолидин Абдужапаров (Узбекистан, 9 побед), Дмитрий Конышев (СССР, Россия, 4), Александр Винокуров (Казахстан, 4), Яан Кирсипуу (Эстония, 4), Сергей Иванов (Россия, 2), Сергей Гончар (Украина, 2), Пётр Угрюмов (Латвия, 2).

Единожды побеждали Вячеслав Екимов, Евгений Берзин, Денис Меньшов, Ильнур Закарин, Владимир Ефимкин (все — Россия), Ярослав Попович, Сергей Ушаков (оба — Украина), Рамунас Навардаускас (Литва). На подиум в Париже поднимались Угрюмов, Винокуров и Денис Меньшов.

Безусловно, Закарин один из претендентов надеть «жёлтую майку» лидера на Елисейских полях. Но конкуренты у него сильнейшие: Герайнт Томас, Эган Берналь (оба — Team INEOS), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Наиро Кинтана, Микель Ланда, Алехандро Вальверде (все — Movistar), Ромен Барде (AG2R La Mondiale), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Якоб Фульсанг (Astana), Ригоберто Уран (EF Education-First), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Дэниэл Мартин (UAE Emirates), Стивен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), Эмануэль Бухман (Bora-Hansgrohe), Ричи Порт и Бауке Моллема (оба — Trek-Segafredo), Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step), Вилко Келдерман (Sunweb), Фабио Ару (UAE Emirates).

Пьедестал в шампанском и девчонках,Ты не упусти свой верный шанс!

Самая крутая велогонка, Самых сильных профи — «Тур де Франс»! (Борис Нечеухин)