Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет изображена на одном из домов Ижевска.
Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить, — цитирует «
Сусанин» председателя совета дома Наталью Агафонову.
17-летняя уроженка Ижевска выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Евгении Медведевой.