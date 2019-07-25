https://static.news.ru/photo/015754c6-aef7-11e9-bb1d-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет изображена на одном из домов Ижевска.

Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить, — цитирует « Сусанин » председателя совета дома Наталью Агафонову.

17-летняя уроженка Ижевска выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Евгении Медведевой.