В женском гандбольном чемпионате появился новый клуб — ЦСКА. Тренировать его будет известный специалист Ян Лесли, уже трудившийся в России в «Ростов-Доне». Корреспондент News.ru поговорил с датским тренером о том, как будет формироваться состав команды, а также о планах на будущее.

— Легко ли далось решение возглавить «армейцев»? Всё же новая команда, надо было и состав с нуля набирать.

— Для меня это было несложно. Я провёл неплохие два с половиной года в Ростове, тогда для меня всё было в новинку. Сейчас же мне надо применить тут накопленный опыт, который у меня есть. Просто перенести всё из Ростова в Москву. Так что будет немного попроще. Понятно, что никто не собирается отдыхать, буду работать над мышлением, ментальностью.

— Вы обмолвились, что даже советовались с женой по поводу предложения ЦСКА. Как она отнеслась к варианту вернуться в нашу страну? (в 2016-м году «Ростов-Дон» разорвал контракт с Лесли, и он вернулся с семьей в Данию. — News.ru)

— У меня прекрасные отношения с женой, к тому же мы обсуждали вариант с ЦСКА достаточно долгое время. Надо помнить, что мы живём один раз, поэтому надо использовать те возможности и шансы, которые нам даются. Я также поступил и в тот момент, когда меня позвали в «Ростов-Дон». Тот же Микаэль Лаудруп, футбольный тренер, приезжал работать в Москву, и ничего страшного с ним не случилось. Понятно, что всё обсуждалось и итоговое решение получилось взвешенным.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

— Много ли времени было на селекцию и были ли с ней какие-то проблемы?

— Я был не единственным человеком, который принимал решение относительно комплектования команды. У нас было время переосмыслить, просмотреть варианты. На данный момент я считаю, что у нас очень хороший состав. Сейчас главное приступить к работе, чтобы уже по итогам первых тренировок понять, что получается, а что нет. Посмотрим, к чему это всё приведёт. Одно дело, когда ты смотришь на список своих игроков, который написан на бумаге, а совсем другое, когда ты увидишь девчонок уже на тренировке. Надо некоторое время, чтобы сыграться.

— ЦСКА поставили задачу через три года выиграть европейский трофей. Значит ли это, что вы проведёте в России минимум три сезона?

— По крайней мере, я надеюсь на это. Но, послушайте, я ведь не руководитель клуба, я просто тренер. Мне надо побеждать с командой, хорошо делать свою работу, чтобы оставаться у руля команды. Я тренирую уже 21 год, добивался результата на международной арене. Я верю в себя, хотя нам будет не очень просто. Так что давайте пока не будем загадывать, вдруг я проведу в Москве не три года, а целых пять (смеётся).

— Много говорилось о вашем соперничестве с Евгением Трефиловым. Готовы к этому? Он ведь достаточно прямолинеен в своих высказываниях, и они не могут не задевать в какой-то мере.

— Я не общался с ним довольно долгое время. В чемпионате много хороших команд, так что не надо акцентировать внимание на одном Трефилове. Для меня не имеет значение против кого играть и кто будет нам противостоять. Главная моя цель — побеждать в каждом матче. И без оглядки на соперника.

— Команда будет базироваться в Красногорске, а играть в Москве. Где будете жить вы и планируете ли перевозить с собой семью?

— Буду жить в Красногорске, чтобы быть поближе к игровому залу и нашему офису. Пока я буду жить без семьи, так как нам предстоит много работы, мне надо быть как можно ближе к команде. А чуть позже моя семья сможет ко мне присоединиться.