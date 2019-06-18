https://static.news.ru/photo/30aa5b52-91eb-11e9-9196-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию об обнаруженных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) нарушениях.

Пока это всё как фейковые новости. Я никаких материалов не видел, по поводу того, что сегодня говорят, нужна комплексная оценка, — цитирует Игнатьева РБК .

17 июня РУСАДА сообщило о том, что выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.