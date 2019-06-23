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Российский фигурист Владимир Самойлов перешёл к тренеру Виктории Буцаевой.

Самойлов работает со мной, перешёл во многом из-за того, что у них с Василевским не было своего льда. А тренироваться на разных катках — это ужасно, мы сами это проходили,...