Семён Антонов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный Twitter-аккаунт московского баскетбольного клуба ЦСКА поздравил форварда Семёна Антонова​ с рождением сына.

В семье форварда нашей команды Семёна Антонова случилось пополнение. Супруга Лидия подарила Семёну сына, — говорится в сообщении клуба.

Вес новорождённого 3450 граммов, рост 53 сантиметров, родители назвали мальчика Тимофеем.

29-летний баскетболист выступает за армейский клуб с 2016 года.

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским капитаном команды Кайлом Хайнсом, писал News.ru.

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