Официальный Twitter-аккаунт московского баскетбольного клуба ЦСКА поздравил форварда Семёна Антонова с рождением сына.
В семье форварда нашей команды Семёна Антонова случилось пополнение. Супруга Лидия подарила Семёну сына, — говорится в сообщении клуба.
С новорожденным!— CSKA Moscow (@cskabasket)
Сегодня в семье форварда нашей команды Семена Антонова случилось пополнение. Супруга Лидия подарила Семену сына.
Вес новорожденного 3450 г, рост 53 см, родители назвали мальчика Тимофеем.
#CSKAbasket pic.twitter.com/zlkwc6dPou 23 июня 2019 г.
Вес новорождённого 3450 граммов, рост 53 сантиметров, родители назвали мальчика Тимофеем.
29-летний баскетболист выступает за армейский клуб с 2016 года.
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