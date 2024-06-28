Садоводам рассказали, как избавиться от колорадского жука Садовод Воронова: избавиться от колорадского жука поможет зоошампунь

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Чтобы избавиться от колорадского жука, можно использовать зоошампунь, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, также можно воспользоваться специальными средствами.

Если жуков немного, можно попробовать опрыскать посадки каким-нибудь зоошампунем от блох, которым мы обычно обрабатываем кошек и собак. Средство неопасно для животных, но на насекомых и их личинки действует плохо, — объяснила эксперт.

Садовод отметила, что народные методы будут бессильны, если личинки поразили весь урожай. В таком случае нужно использовать специальные препараты. Обработку рекомендуется начать до посадок, например, в начале мая. Тогда можно перекопать землю с препаратом от почвенных вредителей.

Насекомые съедают эту приманку прямо в почве, и все — в этой грядке уже не будет колорадского жука и его личинок, — подчеркнула Воронова.

Специалист добавила, что это насекомое вредит картофельным посадкам, так как съедает стебли и листья, благодаря которым формируется клубень. Если вовремя не избавиться от вредителей, не получится клубня, подытожила садовод.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что самыми опасными вредителями в огороде являются белокрылка, морковная муха, клещи, листовертка, медведка, колорадский жук, а также шершень, попелица и плодожорка. Он отметил, что эти паразиты угрожают практически всем культурам.