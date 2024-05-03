Названы растения, которые нельзя сажать на даче Юрист Локтионова: на дачном участке нельзя выращивать мак снотворный

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Мак снотворный

На дачном участке нельзя выращивать мак снотворный, предупредила юрист Надежда Локтионова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что этот вид растения во всех своих частях содержит опиум. Кроме того, под запрет попадают и другие растения, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Например, мимоза хостилис, и кактусы, содержащие мескалин.

По-прежнему под запретом Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L.). Он во всех своих частях содержит опиум — сильнейший наркотик. Поэтому понятно, почему этот вид мака запрещен для выращивания, — пояснила эксперт.

Также запрещено выращивать ипомею трехцветную, так как у нее галлюциногенные семяна. Если на огороде их более 100, владельцу участка грозит уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы. Юрист добавила, что не стоит выращивать и борщевик Сосновского. Этот ядовитый сорняк нужно оперативно уничтожать, чтобы не получить штраф.

Биолог Вадим Марьинский ранее предупредил, что в мае в огороде появляются такие вредители, как майские жуки, тля и долгоносики-цветоеды. По его словам, также в это время появляются паутинные клещи.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.