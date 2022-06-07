Мошенникам станет сложнее брать микрозаймы по чужим паспортам Центробанк может заставить МФО жестче проверять онлайн-заемщиков

Фото: shutterstock

Банк России хочет обязать микрофинансовые организации (МФО) создавать дополнительные резервы по займам, выдающимся на чужой паспорт. Это заставит МФО лучше проверять клиентов. Ведь мошенники до сих пор часто берут кредиты на документы других людей. Сможет ли предложенная регулятором мера защитить потенциальных жертв аферистов — выяснял NEWS.ru.

Страховка от криминала

Центробанк может обязать МФО формировать 99-процентные резервы от суммы займа, если деньги выдаются на чужой паспорт или если у микрофинансовой организации есть такие подозрения. Это следует из проекта указания ЦБ на портале правовых актов. Если документ утвердят, новые нормы вступят в силу 1 апреля 2023 года. В ЦБ не ответили NEWS.ru на вопрос о том, когда планируют принять документ и будут ли туда вносить изменения. В то же время представитель банка подтвердил «Интерфаксу», что новшество касается всех займов, а не только «до зарплаты» (микрокредит на сумму до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней).

Выдача денег на чужие документы бывает законной — например, по доверенности. Получение же займа без ведома обладателя паспорта — мошенничество, напоминает юрист Ирина Минина.

Но как все работает на практике? Микрофинансовые организации часто предоставляют услуги онлайн. Потенциальный заемщик вводит данные о себе в личном кабинете, а затем в течение часа сотрудник МФО выдает решение по заявке, и клиент вводит код из СМС на сайте организации. Потом в ряде случаев заемщику нужно предъявить только фотографию паспорта или скан. Еще через 5–10 минут деньги перечислят на карту или на электронный кошелек клиента. Зная об этом, мошенники покупают данные россиян в банках, подделывают паспорта либо копии документов и незаконно получают деньги в МФО, говорит руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

Часть экспертов, опрошенных NEWS.ru, полагают, что после принятия нового документа ЦБ микрокредитные организации будут лучше проверять клиентов. Ведь им невыгодно лишний раз тратиться на создание резервов. Представитель Юридической группы «Совет» Владислав Журавлев уверен: чем больше должны быть резервы по необеспеченным займам, тем меньше этих займов выдадут.

А значит, простора для мошенничества будет меньше. И появится новое основание для отказа потенциальным клиентам МФО, — добавляет эксперт.

Фото: shutterstock

О злоумышленниках — в цифрах

Год назад представители нескольких микрофинансовых организаций заявили об уменьшении количества мошеннических заявок на кредиты в два — четыре раза. МФО внедрили IT-технологии, распознающие подозрительные действия на их сайтах, и наладили работу с «Госуслугами». Но надо понимать, что это утверждения самих МФО, которым нужно привлекать клиентов. Кроме того, успехи 2021-го сравниваются с обострившимися проблемами 2020-го, когда из-за пандемии и развития online-сервисов мошеннических заявок стало больше.

По последнему обзору Центробанка, в 2021-м количество операций без согласия клиентов во всех финансовых организациях, в том числе в банках, наоборот, выросло на 33,8%. Причина все та же — развитие дистанционных сервисов.

Новшества для самозанятых

Среди других ужесточений в новом проекте указания ЦБ — введение проверок для самозанятых. По действующей норме, за пять дней до выдачи займа и далее каждый год МФО должны проверять индивидуальных предпринимателей и юрлиц в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Если новый документ утвердят, МФО будут проверять и самозанятых — в сервисе «Проверка статуса плательщика налога на профессиональный доход». Но не ежегодно, как раньше, а только за пять дней до заключения договора либо при изменении суммы займа. В те же сроки хотят проверять малых и средних предпринимателей.

Меньше наказаний за просрочку

Но есть в проекте ЦБ и послабления. Сейчас, если заемщик после реструктуризации допустит просрочку, то в нее включают в том числе и дни просрочки, которые были до изменения условий договора. В новой редакции есть исключение из этого правила — для заемщиков, которые исправно вносят платежи более 180 дней после реструктуризации. То есть для них просрочку будут рассчитывать лояльнее и платить за нее они будут меньше. Такой же механизм хотят прописать и при рефинансировании.

Также сейчас, если клиент МФО по уже имеющимся потребкредитам отдает более половины среднемесячных доходов и хочет взять новый займ, то за просрочку по нему он заплатит больше, чем другие клиенты. Из новой редакции документа это требование исчезает.