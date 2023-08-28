Стало известно снизятся ли цены, если курс рубля укрепят Финансовый эксперт Аверс: в случае укрепления рубля снижения цен не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В случае возможного укрепления рубля снижения цен не будет, заявила NEWS.ru финансовый эксперт, трейдер Ксения Аверс. По ее словам, это относится прежде всего к автомобилям, технике и продуктам питания. При этом эксперт допускает снижения цен на вторичную недвижимость, но оно не связано с курсом.

В случае возможного укрепления рубля цены не снизятся. Автомобили везут в РФ по «серым схемам», и перекупщикам все равно какой курс. На продукты цены тоже снижаться не будут. С техникой та же история. Единственное, что может подешеветь — это вторичная недвижимость, но это вообще никак не связано с курсом, — заявила финансовый эксперт, трейдер Ксения Аверс.

Собеседница NEWS.ru допустила: рубль временно может укрепиться к доллару до 80 руб., но «глобальный прогноз — 100-120 руб. за доллар».

При этом вторичная недвижимость в ближайшие два-три месяца может подешеветь на 5% именно из-за повышения ключевой ставки и последующего роста стоимости кредитов, уточнила эксперт. На первичном рынке все еще действуют льготные программы. По семейной ипотеке ставка составляет 5,3%, а на вторичку — 12–14%, напомнила Аверс. «Естественно, что будут покупать новостройки. Рано или поздно продавцы „вторички“ начнут снижать цены», — предполагает Аверс.

Ранее экономисты назвали главные условия для укрепления российской валюты. Это может произойти, если власти обяжут экспортеров продавать вырученные ими доллары и евро на бирже и будут ужесточать валютные ограничения вплоть до временного запрета на вывоз иностранной валюты из РФ. При этом некоторые аналитики допускают снижения стоимости товаров в пределах 10% при укреплении рубля на те же 10%. Другие считают, что цены снизятся лишь на ту продукцию, ценник на которую продавцы увеличили на панике из-за резких скачков курсов валют.