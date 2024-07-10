Рост акцизов на табак, алкоголь и бензин поднимет цены на десятки процентов Эксперт Тищенко: рост акцизов поднимет цены табака, алкоголя и бензина на 10–20%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алкогольная и табачная продукция после роста акцизов на 4–5% ежегодно должны будут дорожать на 15–20%, а бензин и дизель — на 10%, заявил NEWS.ru исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко. Повышение акцизов на такие же значения у автомобилей и мотоциклов приведут к их подорожанию в пределах 4%, допускает аналитик. Цены будут расти в те же годы, что и акцизы.

Когда акциз поднимается на 4–5%, то производители и сети зачастую поднимают цены на 15–20%. Какие-то позиции могут подорожать и сильнее. Во-первых, это жадность — «почему я должен платить больше?». А во-вторых, они закладываются на падение прибыли из-за роста акцизов, — объяснил Тищенко.

По его словам, рост цен на бензин и дизель может составить «минимум 10%» в 2025 году, даже с учетом того, что их сдерживает государство. А автомобили и мотоциклы подорожают «плюс-минус» так же, как вырастут акцизы — то есть на 4%, потому что они и так уже переоценены. Такое повышение акцизов говорит о том, что «казна пуста» и, несмотря на усилия ЦБ, рост сборов приведет лишь к росту инфляции.

Ранее Госдума приняла закон о росте акцизов на моторное топливо на 4% в 2025 и на эту же величину — в 2026 и 2027 году, то есть ежегодно. Такой же будет ежегодная индексация акцизов на мотоциклы и легковые автомобили. Акцизы на алкоголь, табак и другие подакцизные товары начнут расти еще раньше — на 5% в 2024 году, а затем прибавят по 4% в 2025 и 2026 годах.