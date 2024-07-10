В России подорожают мотоциклы и легковые автомобили Госдума приняла закон о ежегодной индексации акцизов на мотоциклы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Госдумы поддержали ежегодную индексацию акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на 4% в ближайшие три года, информирует ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла соответствующий закон. Изменения коснутся Налогового кодекса и будут призваны усовершенствовать налоговую систему РФ.

Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год будет составлять 15 755 рублей за тонну. На следующий — 16 385 рублей. В 2027 году ставка составит 17 040 рублей. Бензин более низкого класса будет стоить 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно.

Акциз на моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2025 году составит 6940 рублей за тонну, в 2026-м — 7218 рублей, в 2027-м — 7507 рублей. Мотоциклам с мощностью двигателя более 150 лошадиных сил акциз будет равен 583 рублям за лошадиную силу. В 2026 и 2027 годах — 606 и 630 рублей соответственно.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет гражданам РФ с низкими доходами открывать социальные вклады в банках. Документ позволит россиянам получать гарантированный доход сроком на один год. Сумма вклада не должна превышать 50 тысяч рублей. Процентная ставка будет устанавливаться банком в соответствии с законопроектом.