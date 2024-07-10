Госдума приняла закон о социальных вкладах для россиян Госдума приняла закон о вкладах для россиян с низкими доходами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные вклады в банках. Инициатива позволит гражданам получать гарантированный доход сроком на один год. Сумма вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентную ставку будет назначать банк, следует из законопроекта.

Инициативу предложили в качестве поддержки россиян, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вкладчики смогут пополнять свои счета в любое время до максимальной суммы, частично снимать деньги и расторгать соглашения. При этом процентная ставка и комиссия не будут снижаться.

Вкладчики также будут ежемесячно получать проценты на отдельный счет. Вносить деньги можно только в рублях и не больше 50 тысяч рублей, и один человек не может открывать больше одного вклада. Кроме того, банки не смогут брать комиссию за переводы с социального вклада в размере не более 20 тысяч рублей в течение одного месяца, а также за открытие, обслуживание и пополнение социального вклада, оформление и использование карты.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ опубликовали проект, согласно которому прожиточный минимум в России будет увеличен в 2025 году до 17 733 рублей на душу населения. Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года.