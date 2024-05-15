Стала известна сумма прожиточного минимума в 2025 году Минтруд РФ сообщил о росте прожиточного минимума до 17 733 рублей в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прожиточный минимум в России будет увеличен в 2025 году до 17 733 рублей на душу населения, говорится в проект постановления Министерства труда и социальной защиты РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года.

Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей, — прокомментировали проект постановления пресс-служба ведомства.

Сообщается, что рост прожиточного минимума на душу населения за год составит 2 280 рублей. Для работоспособных граждан эта цифра составит 2 485 рублей, 1 960 рублей для пенсионеров и 2 212 рублей для детей.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев назвал способ защиты средств от растущей инфляции. По его словам, граждане при росте инфляционных показателей в стране могут защитить средства, открыв банковский вклад. Эксперт подчеркнул, что клиент финансовой организации может застраховать сумму до 1,4 млн рублей, а банк обязан вернуть деньги обывателю. Также россияне могут освоить сложные финансовые инструменты, чтобы сберечь средства и получить от них прибыль.