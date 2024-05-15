Россиянам назвали способ защиты средств от растущей инфляции Экономист Беляев: использование вкладов защитит доходы от инфляции

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Россияне при росте инфляции в стране могут защитить средства, открыв банковский вклад, заявил в беседе с Lenta.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, клиент финансовой организации может застраховать сумму до 1,4 млн рублей, а банк обязан вернуть деньги обывателю.

Для простых людей доступен единственный сейчас инструмент, который можно признать разумным. Это банковский вклад. Во-первых, там гарантированно застрахована сумма до 1,4 млн рублей, вам в любом случае выплатят эти деньги, — уточнил эксперт.

Россияне также могут освоить сложные финансовые инструменты, чтобы сберечь средства и получить от них прибыль. Однако это требует длительной подготовки и готовности усердно работать. При этом Беляев призвал не переводить средства в иностранную валюту. Курс рубля не столь быстро обесценивается по отношению к мировым валютам, поэтому на скачках цен не удастся заработать, подчеркнул он.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее призвала не ждать «революции зарплат» после окончания специальной военной операции на Украине. Однако сейчас в России наблюдается дефицит кадров. Это приводит к тому, что работодатели готовы повышать выплаты для сотрудников.