Спрос на вклады вырос. Открывать ли их сейчас или ждать ставок повыше? Когда и на какой срок лучше положить деньги в банк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внеочередное повышение ключевой ставки подогрело интерес к рублевым вкладам, спрос на них вырос в несколько раз. Россияне активно относят деньги в банки, чтобы не только сберечь свои накопления, но и получить повышенный доход. NEWS.ru рассказывает, когда и на какой срок сегодня выгоднее открыть депозит и стоит ли ждать более высоких ставок.

Как увеличился спрос на вклады

По данным «Известий», спрос на сберегательные продукты подскочил в 2–5 раз в зависимости от банка после последней серии повышения ставок. Так, в «Открытии» отмечают двукратный рост количества открытых вкладов после того, как 21 августа банк повысил ставки по краткосрочным вкладам на 1,5–2 процентных пункта.

В Банке ДОМ.РФ спрос на рублевые депозиты увеличился в 2,5 раза по сравнению с началом месяца. С 16 августа (тогда были повышены ставки) по 23 августа клиенты оформили более 7 тыс. таких продуктов. В ВТБ также зафиксировали кратный рост: с 17 августа по 24 августа число открытых вкладов в банке достигло 149,7 тыс., и это в 2,6 раза больше, чем за за предыдущий аналогичный период. В Почта Банке рассказали, что приток средств клиентов во вклады вырос более чем в пять раз, но количество и объемы уточнять не стали.

При этом в большинстве банков сообщили, что россияне открывают депозиты на три — шесть месяцев. Средняя сумма вклада достигает 500 тыс. — 1 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как до этого вырос объем наличных в банкоматах

Объем наличных в кассах российских банков и в банкоматах впервые в истории превысил отметку в 2 трлн руб. Согласно данным ЦБ, на 1 августа данный показатель составил 2,07 трлн. Только за июль объем наличных вырос на 180,9 млрд руб. (+ 9,6%). Такой прирост, если исключить сезонный всплеск 1 января, стал максимальным с сентября 2022 года.

В целом с начала 2023 года объем денежных средств и остатков в кассах и банкоматах российских банков вырос на 24%, или на 404,3 млрд руб. По мнению экспертов, основной вклад в этот результат внес уход россиян в наличные средства из-за тревожных ожиданий. Граждане активно снимали средства, и банкам приходилось подвозить все больше наличных денег.

Что привело к росту спроса на вклады

Во вторник, 15 августа, Центробанк внепланово повысил ключевую ставку — в последний раз такое было в феврале 2022 года. Решение принято на фоне быстрого ослабления рубля. Ставка увеличилась с 8,5% до 12%. Предыдущее повышение ставки было месяц назад, тогда этот показатель вырос с 7,5% до 8,5%. До этого ключевая ставка оставалась неизменной с сентября 2022 года.

Вслед за повышением ключевой ставки банки начали пересматривать условия по депозитам. Как выяснил NEWS.ru, крупные банки подняли ставки по вкладам в среднем до 11–12%. Но есть и особые предложения — вплоть до 14% годовых. Правда, на максимальную доходность могут рассчитывать далеко не все вкладчики.

Когда лучше открыть вклад

Хотя мегарегулятор и дает очевидный сигнал об ужесточении своей политики, ждать очередного существенного повышения ключевой ставки не стоит, говорит в беседе с NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. По ее словам, столь резкие действия могут стать значительным шоком для экономики.

Вероятность того, что ЦБ снизит ставку, тоже невелика — всего порядка 10%, заявил NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия», инспектор службы управления комплаенс-рисков Фора-Банка Антон Рогачевский. По мнению эксперта, на следующем заседании совета директоров (оно состоится 15 сентября ) ставку либо повысят, либо оставят неизменной. Но он советует всем желающим оформить вклад сейчас и не ждать сентября.

«Во-первых, деньги имеют свойство менять свою стоимость во времени. Поэтому в будущем они будут стоить по-другому», — говорит он.

По мнению Рогачевского, в случае если ставки вырастут, можно будет открыть второй вклад, переоформить старый или (если ключевая ставка все-таки снизится) открыть вклад с пополнением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов посоветовал россиянам открыть вклад сейчас, в текущих условиях, так как Банк России «не будет долго держать ставку высокой». Он добавил, что до заседания совета директоров ЦБ больше двух недель и риторика регулятора еще может измениться.

На что обратить внимание при открытии вклада

При открытии вклада в первую очередь важно обращать внимание на банк и его устойчивость, замечает Антон Рогачевский. Далее посмотреть, есть ли в банке, в котором вы хотите открыть вклад, интересующая вас программа. Следующим пунктом, естественно, идет договор: сроки, суммы, проценты и другие условия, отмечает эксперт.

Из статистики Банка России следует, что в первой декаде июля 2023 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти крупных банков составляла 7,82% в годовом выражении, уже во второй декаде августа — 9,23%, напоминает Мери Валишвили. Сегодня, по ее словам, многие крупные банки предлагают доходность до 12% годовых, но этот процент будет зависеть от срока размещения средств.

«Наиболее выгодны вклады на срок два-три месяца, а при увеличении срока ставка снижается. Таким образом банки минимизируют собственные риски», — объясняет она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, при открытии вклада особенно важно учитывать текущий уровень инфляции. Из-за нее реальная доходность может быть ниже заявленной ставки.

«Оцените возможности банка пересматривать ставки в будущем, так как это может влиять на ваши доходы в долгосрочной перспективе», — советует он.

При выборе коммерческого банка и конкретного вклада не стоит забывать о системе страхования вкладов, в частности о страховом покрытии вклада на сумму до 1,4 млн руб. Также нужно помнить, что с части процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2023 году, будет необходимо уплатить НДФЛ в размере 13%.

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