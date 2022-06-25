Россиянам рассказали, что делать с «токсичной» валютой Эксперты заявили, что евро и доллары лучше обменять или вложить в активы

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Сбережения в евро и долларах в нынешней ситуации необходимо сокращать, вкладывая их в доходные активы или конвертируя в альтернативные денежные единицы, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. При этом специалисты рекомендуют оставить часть наличной валюты из-за ее дефицита в России.

В текущих санкционных условиях валютные активы становятся токсичными для банков. <...> В целом мы рекомендуем по возможности снижать долю активов в долларе и евро, — объяснил брокер Михаил Селезнев.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время все больше банков будут вводить или повышать комиссию за содержание валютного счета, а также напоминают о рисках их блокировки.

Экономисты также отмечают, что все валютные накопления держать в наличности не стоит, даже учитывая их возросшую ценность, поскольку из-за инфляции они теряют покупательскую способность. Гораздо лучше иметь небольшой запас наличных на текущие расходы, например, для поездки за рубеж, заключают они.

Ранее стало известно, что ряд российских банков перестали открывать вклады и накопительные счета в долларах и евро. Отмечается, что хотя пока не все финансовые организации отказались от валютных операций, есть риск, что эта мера коснется всей банковской системы России.