Не купить смерть: Как выбрать горный тур после трагедии на Ключевской сопке Специалисты по туризму и ЧП в горах дали полезные советы

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Девять человек погибли при покорении крупнейшего вулкана Евразии — Ключевской сопки. Точные причины трагедии еще неизвестны — вероятно, кто-то из туристов, идя в связке, оступился и потянул вниз со склона всю группу. NEWS.ru узнал, сколько людей срываются так ежегодно, как выбрать путевку и какие проблемы сейчас есть в горном туризме.

Гибель на вулкане

Группа из 11 туристов и двух гидов пошла в поход на Камчатку 30 августа. Их целью был действующий вулкан высотой около 4800 метров — Ключевская сопка. Это визитная карточка полуострова.

Третьего сентября туристы достигли высоты 3300 метров, там находится базовый лагерь. Поднявшись от него еще выше, два человека почувствовали себя плохо. Их проводил назад до лагеря один из гидов, Иван Алабугин. Когда они ушли, случилась трагедия.

По неподтвержденной официально версии, на высоте 4158 метров один человек сорвался и потянул за собой всю группу, шедшую в связках. Часть людей погибли сразу, разбившись о камни, другие — позже, от полученных травм. На помощь к последним из лагеря вернулся гид Алабугин. Он перенес их в палатку, но спасти туристов не удалось.

Прибыть к пострадавшим, пока те были еще живы, спасатели сначала не смогли из-за отсутствия квалифицированного для столь высоких полетов пилота вертолета, а затем — из-за сложных погодных условий. Выживших туристов и гида эвакуировали в Петропавловск-Камчатский.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель компании, организовавшей восхождение, Extrime Time Андрей Степанов задержан.

Год назад при похожих обстоятельствах погибли пять человек на Эльбрусе.

Версии случившегося

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, назвали несколько сценариев: от частых для этой местности камнепадов и плохой погоды до плохой организации похода.

Руководитель комиссии Федерации альпинизма России по расследованию несчастных случаев, автор книг о ЧП в горах Сергей Шибаев допустил, что склон был покрыт льдом, так как шли дожди, а на этой высоте рано утром температура была ниже нуля. Поэтому кто-то из туристов мог поскользнулся и потянуть за собой других.

Возможно, они все шли друг за другом наверх, по одной линии. Это, конечно, противоречит технике безопасности, но другого объяснения у меня сейчас нет, — отметил эксперт.

По словам инструктора лавинной подготовки Canada Avalanche Association Владимира Храбовченко, на таких маршрутах, по стандартам, на одного инструктора должно быть не более двух альпинистов. Между тем на Ключевской сопке во время трагедии с девятью туристами остался только один гид.

Желающих — все больше

В Интернете есть сотни компаний, готовых отправить туристов-новичков почти на любую гору. Пик Ленина (7134 м), Эльбрус с западного склона (5642 м, один из самых сложных маршрутов), Дыхтау (5204 м) и даже Эверест (8848 м). На последнем, правда, обычные туристы могут совершить трекинг с гидом только до базового лагеря (5364 метра). На саму вершину Эвереста подняться без специальной высотной подготовки нельзя, да и стоит такой тур обычно несколько миллионов рублей.

Походы, в том числе горные, все более популярны у россиян. По данным МЧС, летом 2020 года на туристические маршруты зарегистрировались более 54,5 тыс. человек. Летом 2021 года — уже в 2,3 раза больше — 123 тыс. человек. Этим летом было уже 152 тыс. туристов. Это на 23,6% больше, чем годом ранее.

Но и к безопасности походов все больше вопросов. Часто коммерческие турклубы гонятся только за прибылью и экономят буквально на всем. К примеру, при трагическом восхождении на Эльбрус в прошлом сентябре участники воспользовались скидочным туром, где было мало гидов.

Кроме того, коммерческие фирмы менее профессиональны, чем спортивные клубы, объясняет Сергей Шибаев.

В спортивных клубах серьезнее подготовка. Альпинистов учат технике передвижения, принципам спасения в горах. Всему этому сразу во время коротких коммерческих туров научить невозможно. Поэтому, по статистике, в коммерческом туризме в год погибают 10–15 человек, а в спортивном — два — четыре человека (правда, еще в 2015 году их было 13, а в 2017 — восемь. — NEWS.ru), — отметил Шибаев.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Как выбрать безопасный тур

На рынке действительно есть фирмы, предлагающие опасные походы. О том, как не продешевить своей жизнью, дал советы преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев:

Не платите за горный поход, если он на 20% дешевле, чем в других фирмах. Вероятно, компания экономит на гидах.

Обращайте внимание на опыт гида. У него должен быть минимум первый спортивный разряд по альпинизму, не менее трех лет опыта восхождений и не менее 20 восхождений в общей сложности.

На конкретную гору, которую вы выбрали, гид должен был подниматься до этого хотя бы один раз, а в идеале — два—три.

Плюсом будет, если гид проходил специальные курсы, которые повышали уровень его подготовки.

Уточняйте в фирмах и открытых источниках категорию сложности своего маршрута. К примеру, Ключевскую сопку относят ко второй категории, а значит, один инструктор там может вести не более двух туристов. Подробнее о категориях и инструкторах написано тут.

На хорошие отзывы ориентироваться не стоит: туристам могло повезти с погодой. Настоящие испытания начинаются при дождях и метелях.

Что нужно менять в горном туризме

Все опрошенные NEWS.ru альпинисты уверены, что сферу коммерческого туризма надо дополнительно регулировать. При этом, по мнению Дениса Киселева, надо вводить новые требования для гидов по проверке их техники и навыков. За основу подготовки гидов можно взять системы, разработанные в США, Канаде, Германии или Франции, и уже затем их корректировать.

Инструктор по спортивному туризму, тревел-коуч компании Feel Travel Анна Статва уверена, что для неквалифицированного, массового туризма нужно оставить лишь доступные обычному человеку вершины.