Курс доллара в августе может подняться до 80 руб., а через 10 лет — до 150

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс доллара, который сейчас на Мосбирже равен 60,5 руб., до конца месяца может подняться до 70-80 руб., а на горизонте 10 лет — и до 120-150 руб. Об этом в подкасте NEWS.ru заявил экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.

«Когда точно ожидать курс доллара в 70-80 руб., сказать сложно. Может, уже в августе — у нас это традиционно месяц, когда что-то переставляется», — сказал экономист.

Он напомнил, что в правительстве РФ считают такой курс выгодным для продажи за доллары российской нефти и других товаров. Поэтому его нужно установить как можно быстрее. По данным Минфина, укрепление курса российской валюты на 1 руб. обходится бюджету в 130-200 млрд руб.

Надоршин отметил: Минфин может укрепить доллар целенаправленными покупками этой валюты, что искусственно повысит спрос на него и его ценность. Кроме того, добавляет эксперт, спрос на доллар будет расти и у компаний, которые закупают для российского рынка импортные товары.

Вынужден с печалью сообщить, что не обязательно на горизонте одного-трех лет, но на горизонте лет десяти рисуются и 120, и 150 рублей за доллар, — добавил Надоршин.

Экономист пояснил, что, в отсутствие иностранных разработок для автоматизации производства, Россия будет предлагать другим странам квалифицированный, но дешевый труд своих граждан. А для этого стране нужен дешевый рубль.