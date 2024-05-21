Иностранные банки увеличили прибыль в России

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Российские банки, подконтрольные нерезидентам, показали увеличение чистой прибыли по итогам первого квартала 2024 года, сообщает «Коммерсант». В большинстве случаев организации наращивали доходы за счет размещения свободных средств на межбанковском рынке и в ЦБ.

Этому благоприятствовал уровень ключевой ставки. В то же время классическое кредитование развивалось по остаточному принципу. Издание со ссылкой на экспертов утверждает, что подобная структура доходов иностранных банков в России сохранится в будущем.

Так, согласно данным из отчетности по РСБУ более 40 кредитных организаций, почти у половины банков прибыль выросла в два и более раза. В частности, у «Интезы» рост достиг показателя в 3,5 раза — до 3,27 млрд рублей, у Азиатско-Тихоокеанского банка — 2,8 раза, до 1,7 млрд рублей, у Бэнк оф Чайна — 2,3 раза, до 4,5 млрд рублей, у ОТП-банка — 2,2 раза, до почти 8 млрд рублей, Джи Пи Морган банка — 2,1 раза, до 1,16 млрд рублей.

Лидерские позиции заняли менее крупные банки — «Креди Агриколь» (в 5,2 раза, до 156 млн рублей), Индо-банк (в четыре раза, до 2,3 млрд рублей), «БНП Париба» (в четыре раза, до 0,6 млрд рублей). Представители второго пояснили, что максимально использовали возможности рынка, в том числе за счет расширения российско-индийского сотрудничества и увеличения клиентской базы.

Ранее Совкомбанк представил отчетность за первый квартал 2024 года, согласно которой прибыль организации составила 25 млрд рублей. За 12 месяцев, закончившихся 31 марта, структура получила 97 млрд рублей чистой прибыли, что стало рекордом за всю ее историю.